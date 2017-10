Kurzgeschichten von Lenin

Vor kurzem erschien in dieser Zeitung ein Beitrag, der in üblicher kommunistischer Sudeltour behauptete, die Auslandskorrespondenten deutscher Qualitätsmedien seien anpasserische Emporkömmlinge, die – im Falle Russlands – nicht einmal mehr die Landessprache beherrschen müssten. Das mache aber auch gar nichts, weil sie nicht die Aufgabe hätten, ihr Gastland dem deutschen Publikum zu erklären, sondern im Gegenteil die ihm gerade von oben angesagte Sichtweise auf dieses Land zu verkaufen. Das war, wie üblich in dieser Zeitung, böswillig entstellend oder zumindest maßlos übertrieben.

Bis am 25. Oktober ein Ulrich Adrian vom WDR, Aushilfskorrespondent in Moskau, eine Reportage über einen Besuch in Stalins unterirdischem Bunker ins Netz stellte. Das Gelass ist heute Museum, man kann sogar als deutscher Reporter hinein und ist nicht mehr in der Situation des KPdSU-Politbüromitglieds, das einmal zu Chruschtschow gesagt haben soll, wenn man abends zu Stalin eingel...