Niemand des Tages: AfD Sachsen-Anhalt

Poltern und provozieren, das ist das Ding der AfD-Abgeordneten in Magdeburg – wenn sie sich nicht gerade untereinander die Butter vom Brot nehmen oder gegenseitig in die Pfanne hauen. Seit April 2016 sitzen sie nun schon im Landtag Sachsen-Anhalts und der geplante Eklat ist ihre liebste Methode. Das lässt auch die anderen Fraktionen zunehmend abstumpfen. Wenn, wie im März geschehen, der Parlamentarier Mario Lehmann in bezug auf Flüchtlinge von »Ficki-Ficki-Fachkräften« spricht, ist das Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) nicht mal mehr ei...