»Exzess« in Gefahr

Die Crew des selbstverwalteten linken Zentrums »Café Exzess« in Frankfurt am Main ist in Aufregung. Ende vergangener Woche hätten plötzlich Bauarbeiter auf dem Dach gestanden und begonnen, eine Mauer des Nachbarhauses einzureißen. Dies berichtete am Donnerstag eine Aktivistin, die in dem Kollektiv bei Kneipenabenden und Kulturveranstaltungen mitwirkt, im Gespräch mit junge Welt. Das Problem: Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Außenmauer des Zentrums mit dem Gebäude daneben, das nun abgerissen wird. Dort, in der Leipziger Straße 93, sollen Luxussanierungen stattfinden. »Wir hatten große Angst, dass unser Haus zerstört wird«, sagte sie. Der obere Bereich der Außen- und Brandschutzmauer sei bereits abgerissen, heißt es in einer Presseerklärung des Exzess. Schon jetzt könne so Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangen. Gehe der Abriss weiter, werde der Cafébereich bis zum Raum mit dem Kicker demnächst im Freien stehen. Die Statik des ganzen Gebäudes könne lei...