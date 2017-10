Effzeh gibt auf

Vor einem halben Jahr der umjubelte Architekt des Erfolges, nun der frustrierte Sündenbock: Geschäftsführer Jörg Schmadtke und der Fußballbundesligist 1. FC Köln haben sich am Montag abend getrennt. Damit hat die Krise des Tabellenletzten überraschende Konsequenzen gezeitigt. »Der Vorstand des 1. FC Köln und Jörg Schmadtke sind nach eingehender und intensiver Analyse zu unterschiedlichen Auffassungen im Hinblick auf die zukünftige sportliche Ausrichtung des Klubs gekommen. Aus diesem Grund haben sie sich dazu entschlossen, den bis 2023 laufenden Vertrag als Geschäftsführer in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufzulösen«, teilte der Klub in einer schriftlichen Erklärung mit.

Lange Zeit war Schmadtkte als Kultfigur bejubelt worden, erst kürzlich wurde er vom Magazin 11 Freunde noch als bester Manager der Liga ausgezeichnet. Doch spätestens nach der 0:1-Niederlage der Kölner in der Europa League am Donnerstag in Borissow drehte sich die Sti...