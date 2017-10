Das Ende Russisch-Amerikas

Am 15. Juli 1741 erreichte zum ersten Mal ein Europäer Alaska. Der russische Kapitän Alexej Tschirikow landete mit seinen Leuten auf dem heutigen Alexanderarchipel.¹ Trotz mangelnden Interesses der russischen Zentralregierung steuerten im Verlaufe des folgenden Jahrzehnts immer wieder russische Kaufleute Alaska an. Diese errichteten dann auch auf den dem Festland vorgelagerten Alëuten erste Handelsposten. Die im gleichen Jahr 1741 ins Amt gekommene Zarin Elisabeth verfügte, dass alle russischen Schiffe, die die Alëuten anfuhren, sogenannte Jasak-Eintreiber mit sich führen mussten. Jasak war eine Art Tribut, welcher von den Einheimischen auf den Alëuten, aber auch z. B. auf Kamtschatka und den Kurilen erhoben wurde. Als offizielle Begründung dienten die angeblichen Kosten für den »Schutz der Ureinwohner«. Ab dem August 1784 errichteten Siedler im Südosten der Insel Kodiak die erste russische Niederlassung in Alaska. Sie wurde gegründet, um die Stellung ...