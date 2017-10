Die Wand gibt niemals nach

Wenn der Film »Borg/McEnroe« über das legendäre Wimbledonfinale 1980 zwischen Björn Borg und John McEnroe noch von etwas anderem handelt als eben jenem Tennismatch, dann ist das wohl die Wand. Die mächtige Wand, die man vor Augen hat, die es immer zu durchbrechen gilt, aber anders als man selbst gibt die Wand niemals nach, wird niemals müde, macht keine Fehler, returniert jeden Ball.

Vor dieser Wand beginnt das Leben so gut wie jeden Tennisspielers. Sie ist sein bester Freund und sein schlimmster Feind. Für Björn Borg war es die Wand der Garage seiner Eltern in einem Vorort von Stockholm. In dem Film kehrt der bereits weltberühmte Borg, gespielt vom ihm körperlich fast teuflisch ähnlichen Sverrir Gudnason, im ikonisch gewordenen Pelzmantel-Outfit für eine TV-Reportage zum Ort seiner Anfänge zurück. Er kann sich nicht erinnern, welche Garagenwand es genau war. Das Kamerateam meint, das wäre ja nicht so wichtig, es käme ja nur auf die Geste an. Nicht für Bj...