Autokonzerne im Visier

Die Durchsuchungen kamen nicht überraschend. Nachdem es in der vergangenen Woche bereits Untersuchungen in der BMW-Zentrale in München wegen des Verdachts auf ein mögliches Kartell der großen deutschen Autobauer gegeben hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Ermittler der EU-Kommission ihre Untersuchungen ausweiten und auch bei den »Wettbewerbern« der Münchner anklopfen würden. Am Montag war es dann soweit: Auch bei der Volkswagen AG, deren Konzerntochter Audi und bei Daimler kam es zu Besuchen der EU-Kartellwächter. Begleitet von deutschen Wettbewerbshütern, suchten sie nach Beweismaterial für mögliche kartellrechtliche Verstöße der Unternehmen.

Der Volkswagen-Konzern und Daimler hatten somit praktisch eine Woche Zeit, sich auf die Durchsuchungen vorzubereiten. Bei BMW waren die Ermittler hingegen ohne Vorlaufzeit aufgetaucht. Wie das Handelsblatt am Dienstag nicht gänzlich unplausibel darlegte, dürfte diese unterschiedliche Behandlung der Autoko...