Aus der Rede Xi Jinpings

Die Mission der chinesischen Kommunisten besteht darin, das Glück für das chinesische Volk anzustreben und sich für das Wiederaufleben der chinesischen Nation einzusetzen, sagte Xi bei der Übermittlung des Berichts an den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas.

[…] Der XIX. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas sei ein sehr wichtiger Parteitag, der in der entscheidenden Phase der umfassenden Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand und in der Schlüsselperiode stattfinde, in der der Sozialismus chinesischer Prägung in ein neues Zeitalter eingetreten sei.

Die Hauptthemen dieses Parteitags lauten: die ursprüngliche Zielvorstellung im Kopf behalten, die Mission beherzigen, das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung hochhalten, den entscheidenden Sieg der umfassenden Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand erringen, um große Siege des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Ze...