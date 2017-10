Mindestens 55 Tofu-Schnitzel muss Kanzleramtschef Peter Altmaier mit Cem Özdemir verputzen, damit die Jamaika-Koalition zustandekommt. Das klingt gefährlich nach Magersucht. In unmittelbarer Nachbarschaft tagt eine 55köpfige Tofu-und Jägerschnitzeltruppe unter dem Namen »große Jamaika-Palaver-Sondierung-Tafelrunde«. Ergänzend treffen sich Unter- und Oberhändler von CDU/CSU, Grünen und FDP in regelmäßigen Abständen in einer TV-Show bei Sandra Maischberger, um private Sorgen bei Kaffee und Kuchen zu bereden....