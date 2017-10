Es knarrt und atmet, wispert und zirpt

Wer einen Klassiktonträger mit Klaviermusik von, sagen wir, Alfred Brendel oder Alice Sara Ott ersteht, weiß, was er hat. Klavierspieler, Repertoire und Instrument – alles Spitze. Was man zu hören bekommt, ist wenig überraschend. Erstens die außerordentliche Qualität des Interpreten. Sie spielen zweitens mit 80prozentiger Wahrscheinlichkeit irgend etwas aus der doch recht überschaubaren Schatzkiste klassisch-romantischer Musik. Und sie spielen es drittens auf einem selbstverständlich modernen Flügel aus der Produktion der zwei bis drei globalen Monopolklavierhersteller.

Dagegen muss man die aktuelle CD des italienischen Cembalisten und Hammerflügelspielers Antonio Piricone wohl in allen drei Kategorien als einzigartig bezeichnen. Das Opernland Italien ist der Geburtsort auch des Klaviers. Bartolomeo Cristofori erfand um 1700 in Florenz den Hammerflügel, in dem anders als beim technisch gezupften Cembalo die Saiten per Mechanik angeschlagen werden. Und im ...