Nach Lust und Laune

Zu jW vom 13. Oktober: »Deutschland verlängert Grenzkontrollen bis Mai«

Wer von Österreich nach Freilassing will – dort kauft man billiger ein als im teuren Salzburg –, erlebt Tag für Tag an der Grenze jene nun bis Mai »verlängerte« Kontrolle. Seltsam daran ist allerdings: In der Nacht wird nicht kontrolliert, und auch vor acht Uhr früh gibt es keine Kontrollen. Fahrten über diese Grenze sind zu bestimmten Tageszeiten also »kontrollfrei«. Am Autobahnübergang Walserberg allerdings wird Tag und Nacht kontrolliert, um zu zeigen, wie »sicher« Deutschland dadurch wird. Protest gegen diese seltsamen Sicherheitsmaßnahmen gibt es nicht – die »Bewegung freie Fahrt für freie Bürger« schläft, wahrscheinlich erwacht sie aber, wenn zur wirklichen Gesundheitssicherung auf deutschen Autobahnen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 120 km/h beschlossen wird.

Dieter Braeg, per E-Mail

Standpunkt klären

Zu jW vom 19. Oktober: »Burgfrieden«

(…) Es war mög...