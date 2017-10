Der richtige Zeitpunkt

Was ist damit gemeint, wenn sich in den USA jemand als »Abolitionist« bezeichnet? Das Wort hat heute nicht mehr die Bedeutung, die es noch vor 150 Jahren hatte. Damals stand der Begriff dafür, das zu beenden, was manche »Amerikas Ursünde« nennen – das Versklaven und Verschleppen von Menschen aus Afrika.

Welche Bedeutung hat das Wort heute? Der Begriff »Abolitionist« ist nicht mehr allen geläufig, sollte es aber sein. Die Abolitionistenbewegung war der erste multiethnische Zusammenschluss von Schwarzen und Weißen, die gegen das Übel der Sklaverei kämpften.

Es ist wichtig für uns zu wissen, dass damals, als die Bewegung in den 1830er bis 1850er Jahren entstand und sehr aktiv war, ihre Mitglieder in der Presse und von prominenten und mächtigen Politikern als »Verrückte« verunglimpft wurden, als »durchgeknallte« Männer und Frauen, die es wagten, sich einer Sache wie der Sklaverei entgegenzustellen, die doch den Wohlstand der Vereinigten Staaten von Amerika be...