»Keine sicheren Gebiete«

Ein weiterer Abschiebeflug nach Kabul ist für den morgigen Dienstag vom Flughafen Leipzig/Halle (Airport LEJ) aus geplant. Das bestätigten am Freitag unter anderem der Bayerische Flüchtlingsrat, afghanische Aktivisten sowie die Anwältin eines Betroffenen gegenüber junge Welt.

Nach Auskünften der sächsischen Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Die Linke) gegenüber der Nachrichtenagentur dpa haben in Leipzig bereits Proteste gegen die Abschiebungspolitik begonnen. Ein Aktionsnetzwerk hat am Samstag ein Protestcamp auf dem Leipziger Augustusplatz errichtet. Getragen von der afghanischen Flüchtlingsinitiative »Zendegi« (auf deutsch: Leben), »Asylum seekers’ movement«, einer Gruppe Asylsuchender unterschiedlicher Herkunft, und deutschen Unterstützern von »Protest LEJ« finden Gesprächsrunden und Kundgebungen statt. Die Aktivisten fordern einen Abschiebestopp in das Land, in dem Chaos, Terror und Krieg vorherrschen. Zuflucht suchende Menschen in Kriegsgebiete ab...