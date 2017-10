Kürbispuffer mit Selleriesalat

In »Wolken sind überall« (USA 1953) von Otto Preminger treffen sich ein armes Mädchen und ein reicher Mann auf dem Empire State Building. Das Mädchen ist jung, hübsch und redegewandt. Sie will Schauspielerin werden oder heiraten. Der Mann ist nicht mehr so jung, aber gutaussehend, ebenfalls recht schlagfertig. Er ist Architekt und will das Leben genießen, also nicht heiraten. Nun raten Sie, wie die Dinge am Ende stehen?

Dennoch ist diese Komödie amüsant und herzallerliebst geraten, genau das Filmfutter, das der sonnenentwöhnte Mitteleuropäer im Herbst gebrauchen kann (der schreckliche November kommt ja erst noch!). Maggie McNamara als Patty, William Holden als Donald und David Niven als David machen aus der dürftigen Ausgangslage ein eloquentes Geplänkel zwischen den Geschlechtern. Niven spielt den Vater der Exverlobten des Architekten, der die beiden zukünftig Liebenden in Donalds Wohnung besucht. Auch er baggert das junge Fräulein an. Aber nur, wenn er ...