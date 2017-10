»Problem: In Spanien gab es keine Aufarbeitung«

Wie wird man eigentlich Dokumentarfilmer. Studiert man das?

Ich habe Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studiert. Schriftsteller oder Filmemacher wird man dadurch natürlich nicht automatisch. Mich hat an dem Studium gestört, dass man nichts praktisch machen konnte. Nichts gegen Theorie, aber ich war immer schon eher praktisch orientiert. Ich hatte in Berlin Kontakt zu ein paar Undergroundleuten und habe da zwischendurch bei Drehs mitgeholfen. Aber das hat mich nicht wirklich befriedigt. Also entschloss ich mich, ich gehe nach New York. Da bin ich dann klebengeblieben.

Was haben Sie in New York gemacht?

Ich habe dort einen dreimonatigen Kurs besucht. Da hieß es von Anfang an »Hands on«. Man musste gleich am ersten Wochenende einen eigenen Kurzfilm mit einer 16-mm-Kamera drehen. In dem Kurs habe ich auch meine spätere Frau Lucía (Lucía Palacios, jW) kennengelernt. So hat es angefangen. Die fiktionalen Filme vom Anfang, »Bowl of Oatmeal« und »C...