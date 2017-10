Strategische Niederlage

Seit Frühsommer 1940 bereiteten die Nazis den für 1941 vorgesehenen Überfall auf die Sowjetunion vor. Um in diesem Fall einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden, strebten sie eine Übereinkunft mit Großbritannien an. Nach dem »Blitzsieg« über Frankreich im Mai 1940 war die deutsche Führung der Meinung, dass das Königreich zu einem Agreement mit den Faschisten bereit sei. London ließ jedoch verlauten, weiter kämpfen zu wollen. Die Wehrmachtsspitze glaubte, dass mit einer Mischung aus politischen Angeboten und militärischem Druck ein Meinungsumschwung herbeigeführt werden könne. Der Generalstabschef des Heeres, Franz Halder, schrieb am 30. Juni 1941: »England wird voraussichtlich noch einer Demonstration unserer militärischen Gewalt bedürfen, ehe es nachgibt und uns den Rücken frei lässt für den Osten.« Am gleichen Tag notierte der Chef des Wehrmachtsführungsamtes im Oberkommando der Wehrmacht, Alfred Jodl: »Wenn politische Mittel nicht zum Ziele führen, muss der...