Landgasthäuser Alpenküche

Werdenfelser Land

Urige Gasthöfe. In dieser Folge werden u. a. folgende Gerichte vorgestellt: Forelle auf Thai-Erbsen-Püree, Schweinekrustenbraten mit Kartoffelknödeln, Kalbsmedaillons mit Garnelen. Urig? Eher Fusion!

BR Fernsehen, 19.30

Re: Karriere trotz Kind

Wie sich Familie und Beruf vereinbaren lassen

In der BRD läuft es ja so: Man verzichtet auf Karriere in einem System, in dem Karrieremachen immer bedeutet, die Arbeitskraft anderer Leute auszubeuten, um sich selbst zu erhöhen. Aber wenn es feiner und skandinavischer gewünscht ist: Etwa 80 Prozent der sechs- bis zehnjährigen Kinder werden in Dänemark außerhalb der Schulzeiten betreut. Außerdem setzen vie...