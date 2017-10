Dick mit Marmelade beschmiert

War da nicht auch von einem Roman à la David Foster Wallaces »Infinite Jest« (»Unendlicher Spaß«, 1996) die Rede? Was man so macht, wenn das Selbstbewusstsein groß und der Tag lang ist, die sagenhafte Musikerkarriere indes leider schon wieder vorbei sein soll. Doch was heißt hier »leider schon«? Hat ja niemand gesagt, nun mach mal einen Punkt, James, und tu etwas deinem stattlichen Alter Angemessenes, schreib ein dickes Buch, oder eröffne eine Kaffee- oder Weinbar oder beides, wir sind schließlich in Brooklyn, so was gibt’s hier bislang nicht.

Das mit dem Alter hat natürlich doch jemand gesagt, James Murphy selbst, nachdem 2010 das dritte Album »This Is Happening« erschienen und der Kopf des beinahe weltberühmten Disco-Punk-Projektes LCD Soundsystem nahezu runde 40 Jahre alt war. Und mit 40 sollte eben Schluss sein. Es sei vollbracht, sagte der studierte Literaturwissenschaftler, größer dürfe das LCD Soundsystem sowieso nicht werden. Würde es aber, sofern...