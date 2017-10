CDU-Sargnagel des Tages: Michael Kretschmer

Sein Ergebnis zur Bundestagswahl soll Michael Kretschmer arg an die Nieren gegangen sein. Ein völlig unbekannter AfD-Mann hatte ihm das Direktmandat in seinem Wahlkreis vor der Nase weggeschnappt. Und das ihm, der seit zwölf Jahren als CDU-Generalsekretär in Sachsen die schwarzbraunen Strippen zieht! Der Görlitzer wird also freudig mit den Fingern geschnippt haben, als er von den Abdankungsgelüsten des bisherigen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich hörte. Da in der Sachsen-CDU die alte Volleyballregel »Wer zuerst zuckt, der muss an den Ball« oberste Maxime ist, wird...