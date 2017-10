Kein Wechsel in Japan

Vor den Wahlen zum Unterhaus am Sonntag gibt sich die Regierungsmannschaft um Japans Premierminister Shinzo Abe selbstbewusst. Wie die Japan Times am Donnerstag berichtete, hatten Kabinettsvertreter am Vortag erklärt, bereits mit der Organisation einer Sondersitzung des Parlaments beschäftigt zu sein. Auf dieser könne sich der Regierungschef dann um den 1. November herum im Amt bestätigen lassen.

Tatsächlich hat die Koalition aus Abes Liberaldemokratischer Partei (LDP) und der buddhistischen Komeito wenig Grund, an ihrem Sieg zu zweifeln. Laut Umfragen, die die Zeitung Asahi Shimbun am Donnerstag veröffentlichte, äußerten sich nur 38 Prozent der Befragten zufrieden mit Abes Regierungskoalition. Dennoch wollen 34 Prozent für die LDP und sieben Prozent für die Komeito stimmen, wodurch sie erneut mit einer Mehrheit der Sitze rechnen können.

Es scheint dem durch Vorwürfe von Vetternwirtschaft geschwächten Abe gelungen zu sein, mit seiner Erklärung am 22. Sept...