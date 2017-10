»Mit Schwierigkeiten«

Die 19. Weltfestspiele der Jugend und Studenten enden an diesem Wochenende. Was ist Ihr Eindruck von dem Treffen in Sotschi?

Das ist schwierig zu sagen. Wir haben positive und auch viele negative Dinge gesehen. Aber es ist keine Frage des persönlichen Eindrucks, sondern, wie der Weltbund der Demokratischen Jugend, WBDJ, dieses Treffen nach seiner Auswertung einschätzen wird.

Der WBDJ hat in der Zeit der Weltfestspiele zwei Statements herausgegeben. Eines richtet sich gegen die Teilnahme von »reaktionären Elementen« an dem Treffen. Das andere gegen die Kontrollen und die Einziehung von Flugblättern. Wie schwerwiegend waren die Vorfälle?

Bezüglich der reaktionären Elemente haben wir uns bereits vor den Weltfestspielen geäußert. Reaktionäre, faschistische und zionistische Kräfte hatten weder auf den vergangenen noch haben sie auf zukünftigen Treffen eine Stimme. Sie widersprechen der Geschichte der Festivalbewegung. Sie werden von uns niemals akzeptiert werd...