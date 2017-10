Jugend vereint

Wenn der Stand des griechischen Kommunistischen Jugendverbandes KNE schräg gegenüber dem des größten russischen Geldinstitutes Sberbank steht; wenn über dem Olympischen Park von Sotschi Kampfjets eine Luftshow präsentieren, während im Medienzentrum über den Frieden diskutiert wird – dann sind damit einige der Widersprüche benannt, die die 19. Weltfestspiele der Jugend und Studenten prägten. Das Treffen wird an diesem Wochenende seinen Abschluss finden, in den Tagen zuvor kamen über 30.000 junge Menschen aus Russland und 180 weiteren Ländern am Schwarzen Meer zusammen.

Doch eine Welt ohne Widersprüche ist im Kapitalismus nicht möglich, weswegen sich fortschrittliche Kräfte in der ganzen Welt daran machen, diese zum Besseren zu verändern. Mitglieder von 36 kommunistischen Jugendorganisationen von fünf Kontinenten trafen sich am Mittwoch in der »roten Zone« des Festivalgeländes, um gemeinsam der russischen Oktoberrevolution von 1917 zu gedenken und ihre Schl...