Luftkampf mit Boeing

Der europäische Flugzeugbauer Airbus übernimmt die Mehrheit an der C-Klasse-Produktion des Konkurrenten Bombardier. Das gab das Unternehmen aus Montreal am Montag bekannt. Wie der kanadische Sender CBC berichtet, erhält Airbus einen Anteil von 50,01 Prozent an der Unternehmung. Die Endmontage der Mittelstreckenflieger soll von Kanada ins Airbus-Werk in Mobile, Alabama, verlegt werden, wo seit 2015 bereits der Airbus A320 gebaut wird.

Bei dem Deal floss kein Geld, weil es ein gegenseitiges Gewinngeschäft sein soll. Da ist zunächst der Umstand, dass sich die C-Klasse schlecht verkauft, obwohl sie nach Ansicht von Experten ein sehr gutes Flugzeug ist. Auf der anderen Seite haben die Europäer auch seit drei Jahren keinen A320 mehr verkauft, weiß CBC. Gemeinsam will man den Produkten neuen Schwung verleihen. Gerade Mittelstreckenflugzeuge mit einer Kapazität von 120 bis 180 Passagieren werden in Zukunft den Hauptanteil an der weltweiten Flotte ausmachen. Laut ...