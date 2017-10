Dem Volke dienen

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschleicht ein böser Verdacht. Die Kommunistische Partei, die China regiert, strebt in Wahrheit den Sozialismus an! Einen »mit chinesischer Prägung« zwar, wie Parteichef Xi Jinping bei der Eröffnung des 19. Parteitages mitteilte, aber dennoch: Die KPCh sei eine »marxistische Regierungspartei«, zitiert die deutsche Zeitung den chinesischen Generalsekretär. Und darf sich gruseln: Der Kerl mit dem Vollbart ist zurück!

Es mag sein, dass dieser Schock so heftig ausfällt, weil man sich in Deutschland diesbezüglich lange in die Tasche gelogen hat. China sei doch längst eine Marktwirtschaft, die KP nur dem Namen nach der Revolution verpflichtet und Karl Marx höchstens für Touristen interessant, die deshalb in Scharen aus Shanghai, Chongqing und Wuhan ins beschauliche Trier strömten. So oder ähnlich die hiesigen China-Astrologen. Der Begründer des wissenschaftlichen ...