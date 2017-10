Steuerhinterziehung in der EU

Der Sonderausschuss des EU-Parlaments zu den »Panama Papers« (Pana) hat schwere Versäumnisse beim Kampf gegen Geldwäsche und Steuerflucht festgestellt. In »gewissen EU-Ländern« fehle es an politischem Willen, heißt es in dem am Mittwoch abend in Brüssel verabschiedeten Abschlussbericht. Dies habe dazu beigetragen, dass Betrug und Steuerhinterziehung immer größere Ausmaße annehmen konnten.

Der Sonderausschuss forderte den Rat der 28 EU-Staaten auf, bis Jahresende eine Liste jener Mitgliedsländer zu erstellen, deren Steuerfahnder »nicht kooperativ« sind. Außerdem müssten Lücken geschlossen werden, die eine »aggressive Steuerplanung« ermöglichen. Dazu sei...