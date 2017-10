Hauptsache Wachstum

Betrachtet man die nackten Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik ist und bleibt alles gut – es wird sogar noch besser. So in etwa lässt sich die aktuelle Konjunkturprognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zusammenfassen.

Der derzeitige ökonomische Aufschwung habe eine »besondere Qualität«. Es handele sich zwar um keinen »überschäumenden Boom«, aber um eine »robuste Entwicklung«, erklärte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Gustav Horn, am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des Ausblicks. Verglichen mit ihrer letzten Prognose im Juli haben die Wirtschaftsforscher ihre Erwartungen nochmals erhöht. So rechnet das IMK für dieses Jahr mit einem durchschnittlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um zwei Prozent und für 2018 mit einer weiteren Erhöhung um 2,1 Prozent. Damit sind die gewerkschaftsnahen Wissenschaftler noch optimistischer als die »füh...