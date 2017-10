Keine Glaubensfrage

Die sogenannte Todesnacht von Stammheim gibt noch immer Rätsel auf und bietet Raum für Spekulationen. Auch 40 Jahre nach dem Tod der damals im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses von Stuttgart-Stammheim inhaftierten Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) müssen die genauen Todesumstände als ungeklärt gelten.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 18. Oktober 1977 waren Gudrun Ensslin, Andreas Baader und Jan-Carl Raspe in Stammheim zu Tode gekommen. Die damals dort ebenfalls inhaftierte Irmgard Möller überlebte die Nacht schwerverletzt und sagte anschließend, dass es sich entgegen der offiziellen Darstellungen von Justiz und Politik nicht um einen kollektiven Suizid, sondern um Mord gehandelt habe. Bereits am 9. Mai 1976 war die renommierte Journalistin und RAF-Aktivistin Ulrike Meinhof erhängt in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim aufgefunden worden. »Du kannst ganz sicher sein, wenn ich im Gefängnis umkomme, dann ist es Mord«, hatte Meinhof zuvor zu ih...