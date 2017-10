Ärzte warnen vor Sologamie

Gleichgeschlechtliche Eheschließung war gestern. Wer was auf sich hält, lebt heute sologam und heiratet sich selbst. In den USA boomt das sologame Heiratsgeschäft; nicht selten werden zur kirchlichen sologamen Hochzeitsfeiern bis zu 70 bezahlte Gäste (einschließlich Eltern und Schwiegereltern in spe) eingeladen. Solo...