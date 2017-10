NRW-Linke setzt auf Opposition

Auf dem Landesparteitag der Partei Die Linke am vergangenen Sonntag im nordrhein-westfälischen Kamen kam den rund 200 Delegierten die schwierige Aufgabe zu, den Mitgliedern nach dem knapp verfehlten Einzug in den Landtag im Mai und den Ergebnissen der Bundestagswahl eine politische Orientierung für die kommende Zeit zu geben.

Der nach kontroverser Diskussion verabschiedete Leitantrag des Landesvorstands benennt Arbeit, Bildung, Wohnen und Umwelt als zentrale Themen. Dem Anstieg von Armut und prekärer Beschäftigung sowie der Ausweitung des Niedriglohnsektors gelte es offensiv entgegenzutreten, heißt es darin. Weiter will die Partei für Investitionen in die marode öffentliche Infrastruktur kämpfen. »Wir wollen den Widerstand gegen den Status quo organisieren«, kündigte Landessprecher Christian Leye zu Beginn der Delegiertenkonferenz an. Es sei mehr als wahrscheinlich, dass sich die Situation für viele Menschen unter der neuen Landesregierung von CDU und FDP...