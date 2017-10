Wer ist der bessere Sheriff?

In Niedersachsen dürften die Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl am Sonntag schwierig werden – jedenfalls wenn man das TV-Duell der Spitzenkandidaten von SPD und CDU zum Maßstab nimmt, das am Dienstag abend im NDR-Fernsehen lief. Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) und sein Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) zeigten deutlich, dass sie nicht miteinander können. Eine große Koalition ist also eher unwahrscheinlich, aber Weils Ausfälle gegen die Linkspartei und Althusmanns Tiraden gegen die Grünen ließen auch die Optionen »Rot-Rot-Grün« und »Jamaika-Koalition« nicht als zwingend erscheinen.

Weil erklärte, die Debatte über »Rot-Rot-Grün« sei eine »Phantomdiskussion«, weil die Linkspartei nicht in den Landtag kommen werde. Das hielt Althusmann nicht davon ab, vor einem »Linksbündnis« zu warnen. Dann sei es vorbei mit den Gymnasien, dem Wohlstand und dem Autobahnbau. Mit ihm werde es auch keinen Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) mehr g...