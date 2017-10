Die Waisen Amerikas

Die nuller Jahre waren ein blutiges, chaotisches Jahrzehnt, bestimmt durch den »War on terror« der USA unter Präsident George W. Bush. Er hatte ihn nach dem 11. September 2001 verkündet, als zwei von Islamisten entführte Passagiermaschinen in das World Trade Center geflogen waren und 2.700 Menschen in den Tod gerissen hatten. Die USA führten daraufhin Feldzüge gegen Afghanistan (ab Oktober 2001) und den Irak (ab März 2003) ohne Rücksicht auf das Völkerrecht und ohne Mandat der UNO. Im Ergebnis bildeten sich in der islamischen Welt neue terroristische Netzwerke und Armeen, die pauschal »gegen den Westen« kämpften und ihn trotz immer mehr Überwachung mit weiteren Attentaten heimsuchten.

Unter der Regierung von George W. Bush stürzte das Image der USA weltweit in den Keller, wie zuletzt nur im Vietnamkrieg. Auf dessen Höhepunkt, 1967, hatte sich Trikont gegründet. Allerdings hatte es damals Hoffnungen auf die Einrichtung einer gerechteren Gesellschaft gegebe...