Nhlanhla heiratet

Nhlanhla ist an diesem Tag die glücklichste Frau der Welt. Endlich, endlich geht einer ihrer sehnlichsten Wünsche in Erfüllung: Sie heiratet Nkosi Ma­thuthu. Die 35jährige hat ein bewegtes Leben hinter sich. Wie so viele Minderjährige in Afrika wurde sie aus Unwissenheit und Gutgläubigkeit schwanger. Sie war gerade erst fünfzehn, als sie ihren ersten Sohn gebar. Dessen Vater machte sich aus dem Staub. Nhlanhla träumte weiter von der großen Liebe und glaubte den Versprechungen der Burschen. Zwei Jahre später brachte sie ihren zweiten Sohn zur Welt. Dessen Vater war bereits verheiratet, wie sie erst später erfuhr. Er gab zwar die Vaterschaft zu, aber kümmerte sich weder um seinen Sprössling noch um dessen blutjunge Mutter. Nhlanhla musste in der 11. Klasse die Schule verlassen, weil sie Mutterschaft und Lernen bis zum Abitur nicht unter einen Hut brachte. Statt dessen machte sie eine Ausbildung als Frisöse und Kosmetikerin. Auch trat sie einer Folkloretanzg...