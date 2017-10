Regierende Henker

Auf Seite eins der Zeit (12. Oktober) greift deren Redakteur Gero von Randow den US-Präsidenten scharf an: »Der Zündler. Trump liebäugelt mit dem Bruch des Iran-Deals. Weiß er eigentlich, was er damit anrichten würde?« Auf Seite zehn dokumentiert das Hamburger Wochenblatt ein »Manifest der Atlantiker«, das zwölf deutsche und US-Autorinnen und -Autoren unterzeichnet haben. Titel: »Trotz alledem: Amerika. Wie man ohne Trump – und zur Not auch gegen ihn – die transatlantische Partnerschaft retten könnte: Vorschläge für eine neue US-Strategie«. Die Verfasser appellieren an Berlin, die Unterordnung unter Washington trotz Trump nicht aufzugeben, weil Deutschland die USA brauche, »um als starker europäischer Akteur handeln zu können«. Knapper lässt sich das Programm des deutschen Imperialismus kaum formulieren. Beide Texte zeigen: Die Sprachrohre der hierzulande Herrschenden sind durch das Geschehen in Washington mit Recht höchst beunruhigt.

