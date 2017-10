»Meine Ideen wissen, wann sie kommen sollen«

Können Sie überhaupt noch über das Sams reden?

Na ja. Wenn ich eine Lesung habe, heißt es meistens: »Hier kommt der Sams-Autor!« Und ich sage dann: »Entschuldigung, ich habe noch 50 andere Bücher geschrieben, die mindestens genauso viel wert sind«.

Die Sams-Serie ist episch.

Ja, das stimmt. Auch wenn ich nach »Eine Woche voller Samstage«, dem ersten Sams-Buch, das Gefühl hatte, die Geschichte ist abgeschlossen. Doch sie hat einen offenen Schluss, denn das Sams verlässt Herrn Taschenbier wieder an einem Samstag, genau so wie es an einem Samstag gekommen war. Und dann erreichten mich viele Kinderbriefe, bestimmt 400 Stück. In den allermeisten wurde das Buch gelobt, vor allem die Sprüche vom Sams. Nur der Schluss ginge nicht, ich könnte den armen Herrn Taschenbier doch nicht alleine lassen, so ganz ohne Sams. Es müsste dringend wiederkommen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Aber da ich jeden Kinderbrief beantworte, sagte meine Frau irgendwann völlig zu R...