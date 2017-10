Die Bücherjäger

Kampf um das Wissen der Welt

Seit mehr als 30 Jahren reist der Benediktinermönch Columba Stewart aus Minnesota (USA) durch die Krisenregionen der Welt. Er sucht alte Manuskripte, zum Beispiel im Irak, wo es ihm gelungen ist, eine uralte Klosterbibliothek digitalisieren zu lassen. In Sarajevo bestand eines der Kriegsziele in den 1990er Jahren darin, die Erinnerung an das Zusammenleben der Ethnien auszulöschen. Mustafa Jahic war damals Bibliothekar der letzten Handschriftensammlung Sarajevos. Er rettete 20.000 Manuskripte aus dem Mittelalter in Bananenkartons, die er unter Lebensgefahr von einem sicheren Ort zum nächsten durch die eingekesselte Stadt trug. Wir anderen müssen dafür sorgen, dass das Bombenwerfen auf...