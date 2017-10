Katalanen haben Zentralismus satt

Zu jW vom 12. Oktober: »Geburtstermin ­verschoben«

Katalonien ist eine autonome Region in Spanien, die eine eigene Persönlichkeit hat. Es gab immer Auseinandersetzungen mit der spanischen Regierung, und es gab immer Verfechter der Unabhängigkeit, genau wie in anderen Ländern der Welt. Warum ist aber die Gruppe der Verfechter der Unabhängigkeit so stark gewachsen?

2010 hat die spanische Regierung das katalanische Autonomiestatut teilweise aufgehoben, sogar die Punkte, die für andere spanische autonome Regionen genau gleich und akzeptiert sind. Danach hat die spanische Regierung auch viele neue Entscheidungen der katalanischen Regierung immer wieder aufgehoben. Beispiele sind die Gesetze gegen Fracking, gegen leere Wohnungen, gegen Energienot in Familien, für echte Gleichberechtigung von Männern und Frauen, für die Benutzung des Katalanischen sowie 23 Finanzierungsvorschläge in 2014 und 46 neue allgemeine Vorschläge in 2016...