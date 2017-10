Deckel drauf

»Die bereiten die Einstellung des Verfahrens vor«, ahnten Vertreter der Oury-Jalloh-Initiative bereits Mitte August. Damals hatte der Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad mitgeteilt, er habe die Mordermittlungen von Dessau nach Halle abgezogen. Dort solle »nun wohl alles schön unabhängig wirken«, so die Aktivisten. Sie sollten recht behalten: Was die Öffentlichkeit am Donnerstag abend erfuhr, steht laut Oberstaatsanwältin Heike Geyer inklusive »ausführlicher Begründung« seit sechs Wochen in den Akten.

Halle hat den Aktendeckel geschlossen, ein für alle Male. Dutzende Indizien, die dafür sprechen, dass Polizeibeamte den gefesselten Asylbewerber Oury Jalloh am 7. Januar 2005 angezündet haben, verschwinden in der Schublade. Das Vorgehen ist das vorläufige Ende des Verschleppens, Verschleierns und des H...