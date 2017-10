»Neue Strategie« gegen Iran

Donald Trump hat am Freitag eine »neue Strategie« gegen den Iran angekündigt. Offiziell wollte der US-Präsident seine Pläne in einer Rede bekanntgeben, die gegen 19 Uhr unserer Zeit, also nach jW-Redaktionsschluss, begann. Schon mehrere Stunden zuvor war aber ein sogenanntes Fact sheet der Pressestelle des Weißen Hauses bekanntgeworden, in dem auf drei Seiten sehr ausführlich die wichtigsten Punkte der »neuen Strategie« dargestellt werden.

Diese ziele darauf ab, heißt in dem Papier, »den destabilisierenden Einfluss der iranischen Regierung zu neutralisieren und ihre Aggression, insbesondere ihre Unterstützung für den Terrorismus und militante Gruppen, einzudämmen«. Zu diesem Zweck würden die USA »unsere traditionellen Bündnisse und regionalen Partnerschaften als Bollwerke gegen die iranische Subversion mit neuem Leben erfüllen und ein stabileres Kräfteverhältnis in der Region herstellen«. Und weiter: »Wir werden darauf hinarbeiten, dem iranischen Regime u...