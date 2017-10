Kliniken vor neuen Streiks

In deutschen Kliniken wird wohl auch in den kommenden Wochen und Monaten für mehr Personal gestreikt werden. Das geht aus Aussagen verschiedener Sekretäre der Gewerkschaft Verdi gegenüber jW hervor. Bereits in dieser Woche hatte der Verband die Belegschaften von sieben Krankenhäusern im Bundesgebiet zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Unter den bestreikten Einrichtungen war mit der Marienhausklinik im saarländischen Ottweiler erstmals auch eine kirchlich geführte Einrichtung (siehe jW vom 12. Oktober).

»Weitere Streiks sind nicht ausgeschlossen«, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Gewerkschaft bereits am Mittwoch versandte und in der sie die Arbeitskämpfe resümierte. Gespräche von jW mit verschiedenen Gewerkschaftern am Freitag ergaben, dass die Vorbereitungen für künftige Aktionen bereits anlaufen. Schon die erste Streikwelle habe dazu geführt, dass das Uniklinikum Gießen/Marburg zur Aufnahme von Verhandlungen über Personalvorgaben bereit ist.

