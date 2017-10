Rückkehr nach Russland

Am heutigen Samstag werden die 19. Weltfestspiele der Jugend und Studenten mit einer Parade in Moskau beginnen. Hauptaustragungsort wird allerdings Sotschi sein, wo am Sonntag die offizielle Eröffnungsfeier stattfinden wird. 20.000 Teilnehmer aus mehr als 180 Ländern werden unter dem Motto »Für Frieden, Solidarität und soziale Gerechtigkeit kämpfen wir gegen den Imperialismus – indem wir unsere Vergangenheit ehren, bauen wir die Zukunft auf« für sieben Tage im Olympischen Park zusammenkommen. Sie erwartet ein buntes Programm mit politischen Diskussionen sowie kulturellen, wissenschaftlichen und sportlichen Veranstaltungen. Die letzten Weltfestspiele fanden 2013 in Ecuadors Hauptstadt Quito statt.

Die Entscheidung, sich diesmal in Russland zu treffen, wurde im Juni 2016 in Caracas vom Weltbund der Demokratischen Jugend (WBDJ) gefällt. Damit soll des 100. Jahrestags der Oktoberrevolution sowie der Ermordung Che Guevaras vor 50 Jahren gedacht werden. Erinner...