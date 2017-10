Asylbescheid als Lottogewinn

In Bremen haben Geflüchtete aus dem Irak offenbar die besten Chancen, dass ihr Asylantrag bewilligt wird. Die Anerkennungsquote liegt hier für diese Personengruppe mit 94 Prozent am höchsten. Anderswo, zum Beispiel im Saarland, ist sie nicht mal halb so hoch. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke) hervor. Am Freitag zitierten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe aus dem entsprechenden Schreiben des Bundesinnenministeriums.

Demnach zeigten sich auch bei den Entscheidungen über die Anträge von Afghanen und Iranern große Unterschiede. Zwar wies die Regierung darauf hin, dass die Fallzahlen sowohl in Bremen als auch im Saarland vergleichsweise gering sind. Doch auch die Unterschiede in den ...