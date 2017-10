»Es ist ein Akt der politischen Selbstermächtigung«

In der vergangenen Woche hat »Habitat International Coalition«, HIC, ein neues Netzwerk mit alten und neuen Verbündeten, darunter auch Universitäten, ein demokratisches und verantwortungsbewusstes Wiederaufbauprojekt in Mexiko ins Leben gerufen. Wie ist denn die Lage nach den schweren Erdbeben?

Zur Ruhe gekommen ist das Land in keinerlei Hinsicht. Zum einen gibt es immer noch Nachbeben, die Menschen stresst das, und viele haben Angst. Die Lage in der Hauptstadt und in den anderen acht betroffenen Bundesstaaten, insbesondere Oaxaca, Chiapas und Morelos, ist sehr unterschiedlich. Es sind Hunderte Menschen gestorben und sehr viel mehr wohnungslos geworden. Viele tausend Häuser sind eingestürzt oder unbewohnbar geworden. Alleine in den Bundesstaaten Oaxaca und Chiapas wurden mehr als 121.000 Gebäude zerstört, vielerorts geht den Menschen das Trinkwasser aus. Und es gibt ein politisches Kräftemessen, die Regierung drängt beim Wiederaufbau zur Eile, damit das T...