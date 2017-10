Undankbare Kolonie

Der sogenannte Entdecker Christoph Kolumbus stieß auf seiner zweiten Reise in die als »Westindien« bezeichnete Region auf eine Insel, die von den spanischen Eroberern Puerto Rico (»Reicher Hafen«) getauft wurde. Die dort lebende Urbevölkerung der zum Volksstamm der Arawak gehörenden Taínos nannte sie »Borikén«, übersetzt etwa »Land des kühnen Herrn«, woraus sich in Anlehnung an die spanische Sprache später »Boriquén« entwickelte.

Kolumbus landete im November 1493 an den Küstengestaden der Insel, und mit ihm hielten dort Macht und Habgier des Imperiums der spanischen Krone Einzug. Vier Jahrhunderte lang beutete Spanien die Bevölkerung aus und brachte ihr Sklaverei, Unterdrückung und Tod. Nachdem die Ureinwohner fast vollständig ausgerottet waren, entstand eine neue gemischte Bevölkerung, die sich aus den wenigen überle...