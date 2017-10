Terroristen auf der Flucht

In Syrien haben die Truppen der Armee und ihrer Verbündeten am Wochenende die Stadt Al-Majadin im Osten des Landes eingenommen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte am Samstag den Einmarsch der Armee in die Stadt, die rund 420 km östlich von Damaskus in der Provinz Deir Al-Sor am Euphrat liegt. Seit 2012 war Al-Majadin von bewaffneten Gruppen kontrolliert worden, die sich 2014 der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) unterstellten. Unter Militärs galt sie als »militärische Hauptstadt« des IS.

Dem Einmarsch waren in den letzten Tagen heftige Kämpfe vorausgegangen, in deren Verlauf die russische Luftwaffe schwere Angriffe auf die Waffen- und Ausbildungslager in und um Al-Majadin flog. Unmittelbar nach der Einnahme begannen Minenräumkommandos ihre Arbeit.

Etwa 45 Kilometer nördlich der befreiten Ortschaft liegt die Provinzhauptstadt Deir Al-Sor, die von der syrischen Armee und ihren Verbündeten bereits Anfang September zurückerobert w...