Wanderers Nachtlied

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Am kommenden Sonntag ist Niedersachsen dran. Die AfD wird dort aktuell bei sechs Prozent gehandelt, die Linkspartei bei fünf. Was wird Sahra Wagenknecht dazu sagen? Nach der Bundestagswahl, bei der die AfD drittstärkste Partei wurde, hatte sie erst mal ihre eigene Partei irritiert, als sie laut überlegte, ob »wir es uns zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage zu leicht gemacht und dort vielleicht auch bestimmte Probleme ausgeklammert haben in der Sorge, dass man damit Ressentiments schürt, aber am Ende hat man dann der AfD überlassen, bestimmte Dinge anzusprechen«. Tatsächlich verschieben sich mit der parlamentarisch immer stärker präsenten AfD »bestimmte Dinge« – als erstes in den Diskursen. Mal hören, was uns nach der Niedersachsen-Wahl erzählt werden wird. Eine »Wahl spezial«-Sendung bringt am Sonntag um kurz vor 18 Uhr unter anderem wieder der Deutschlandfunk.

