Regierungskrise in Ecuador spitzt sich zu

Quito. In Ecuador hat sich die Regierungskrise nach der Inhaftierung von Vizepräsident Jorge Glas am Montag (Ortszeit) weiter zugespitzt. In Quito demonstrierten Mitglieder der linken Regierungspartei Alianza PAÍS gegen Staatschef Lenín Moreno. Sie warfen ihm vor, hinter der Festnahme seines S...