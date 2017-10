Nicht ganz barfuß

Zwei lädierte nackte Fußsohlen zieren das Plakat zum neuen Programm der »Distel«. Die sind aber auf der Bühne nicht zu finden. Der einzige, um dessen Socken sich eine ziemlich überflüssige Diskussion entspinnt, ist der Pilger Dirk (Stefan Martin Müller), und der zieht sie zum Glück nicht aus.

Michael Frowin (auch Regie) und Philipp Schaller erzählen in dem Programm »Wenn Deutsche über Grenzen gehen oder Das Ziel ist im Weg« strikt eine Geschichte. Auf dem Jakobsweg treffen sich drei deutsche Pilger im Gebirge bei Unwetter, das sie einen Tag und eine Nacht lang hindert, die rettende Hütte zu verlassen. So bleibt den recht unterschiedlichen Menschen nichts übrig, als miteinander pointenreich über das Leben zu sinnieren. Ein geschwätziger Dorfpfarrer aus der Prignitz (Timo Doleys) wurde zum Bürgermeister gekürt, und nach Schwierigkeiten mit den zugewiesenen Flüchtlingen (sie entschwanden in die Metropole Pritzw...