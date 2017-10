Auftritt der Bombe

An zwei Spielorten des Theaters Vorpommern gab es am »langen Wochenende« vor dem Tag der deutschen Einheit Premieren; erst John von Düffels »Martinus Luther« in Stralsund (29.9.), am darauffolgenden Abend Büchners »Leonce und Lena« in Greifswald. Wer hat die deutsche Geschichte mehr geprägt, mochte man sich fragen: der von Teufelsvorstellungen geplagte Luther, der später unter den Rock der Obrigkeit kroch und 1525 die Ermordung Tausender aufständischer Bauern guthieß, die seine früheren Worte ernst genommen hatten? Oder Büchner, der das Land 300 Jahre später mit dem »Hessischen Landboten« (»Friede den Hütten, Krieg den Palästen«) aufzurütteln versuchte, mit wesentlich kühlerem Kopf?

Das Stück »Martinus Luther. Anfang und Ende eines Mythos‘« zeigt den Titelhelden in der Jugend und im Alter. Der junge Luther lehnt sich gegen den Vater und die Kirche mit all ihren Ritualen auf, veräußert seinen Besitz, geht ins Kloster, gejagt von eigenen teuflischen Leidens...