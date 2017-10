Unkrautgift wird Thema im Europaparlament

Gegner des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat haben eine Anhörung im Europäischen Parlament erzwungen. Im Rahmen einer Europäischen Bürgerinitiative (EBI) hatten sie rund 1,1 Millionen gültige Unterschriften für ein Verbot des Herbizids gesammelt, wie die EU-Kommission am Freitag bestätigte. Nun dürfen die Organisatoren ihr Anliegen im Brüsseler Parlament vortragen. Die Kommission muss Stellung dazu nehmen.

Außer dem Verbot des Wirkstoffs, der Hauptkomponente in Präparaten verschiedener Hersteller ist, fordern die Unterzeichner eine Reform der Genehmigungsverfahren für Agrarchemikalien. Diese sollten nicht auf Basis von Studien zugelassen werden dürfen, »die von der Pestizidindustrie in Auftrag gegeben wurden«, heißt es in der bereits im Juli von einem Bündnis aus Nichtregierungsorganisationen und Umweltverbänden eingereichten Petition. Seither hatte ...