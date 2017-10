Vor dem nächsten Massenmord

Während eines Open-Air-Konzerts ist plötzlich Gewehrfeuer zu hören, aber im Publikum scheinen nur wenige Menschen die wahre Bedeutung dessen zu realisieren, was sie wahrnehmen. Einige denken, da explodieren irgendwo in der Ferne Feuerwerkskörper. Andere führen das merkwürdige Geknatter auf die Rotorblätter eines Helikopters zurück, der hoch über ihnen seine Runden dreht. Manche vermuten sogar, es handele sich um ganz besondere Soundeffekte des Konzerts der Country-Band auf der Bühne. Aber dann, ganz plötzlich, verstummt die Musik. Menschen stürzten zu Boden, ihre Körper blutüberströmt von den Wunden, die die einschlagenden Projektile reißen. Und langsam, ganz langsam wie in einem Traum oder einer sich ins Bewusstsein drängenden realen Horrorshow, dämmert es vielen im Publikum, was hier gerade passiert. Und dann gellen Schreie durch die Nacht, während das Dauerfeuer einer automatischen Waffe über den Platz hallt.

An diesem Sonntag abend reiht sich eine wei...